Хабаровск, , 09:17 — REGNUM В связи с аномальными морозами все службы МЧС и жизнеобеспечения Хабаровского края приведены в повышенную готовность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Правительство края предупредило всех глав муниципалитетов о предельной внимательности. В районы направлены инструкции по предупреждению ЧС и их последствий. Жителям крае не рекомендовано выезжать в течение недели на охоту, рыбалку, воздержаться от длительных поездок на автомобилях. Особенно внимательными просят быть родителей малолетних детей.

Аномальный холод в Хабаровский край принесли воздушные массы из Якутии. На юге региона температура не поднимется в течение недели выше минус 28, в центре и на севере — выше минус 40 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальных морозов отменены занятия в начальных классах в школах Комсомольска-на-Амуре.