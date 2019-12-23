Тюмень, , 08:54 — REGNUM В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда. Об этом сообщили «Вслух.ру» люди, которые помогли человеку не пропасть в морозы, нагрянувшие в Тюменскую область.

Как пояснил изданию один из очевидцев, мужчину с друзьями он встретил около часа ночи 22 декабря. Пострадавший попросил вызвать скорую помощь, потому что не может больше идти.

Выяснилось, что ранее он просил помощи у сотрудников кафе, но его оттуда выгнали и медиков вызывать отказались.

«Примерно в 1:30 я подошел к окну заказов и начал просить, чтобы мужчину пустили хотя бы в тамбур. Кассир позвал на помощь менеджера, который наотрез отказался это сделать», — сообщил очевидец.

Тюменец также рассказал, как нарвался на грубость персонала кафе. Менеджер точки фаст-фуда ссылался на некие инструкции, по которым они не могут пустить обмороженного в тамбур. Скорую помощь помогавший с друзьями и пострадавшим дождались в другом кафе фаст-фуда, откуда их не выгнали, но до него надо было ещё добраться.

Кстати, руководство точки быстрого питания, чьи сотрудники проявили жестокосердие, подтвердило, что по инструкции сотрудники не имеют права пускать посторонних в то время, когда зал не работает.