Турочакский район, Алтай, , 08:53 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, жертвами аварии стали три человека.

Утром 20 декабря на трассе столкнулись автомобили ВАЗ-21 102 и Toyota Caldina. По предварительным данным, 61-летний водитель Лады на крутом повороте со спуском выехал на встречку, по которой в этот момент двигалась Тойота под управлением 40-летней местной жительницы.

«В результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля ВАЗ — 67-летний житель с. Удаловка скончался на месте происшествия. Еще один пассажир ВАЗа — жительница того же села 1954 года рождения, скончалась в медицинском учреждении», — отметили в МВД.

Водитель Лады также позже скончался в больнице, тогда как водитель иномарки и её шестилетний сын были госпитализированы. По факту происшествия начата доследственная проверка.

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