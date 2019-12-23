Киев, , 08:54 — REGNUM В Киеве в жилом массиве Отрадном загорелось общежитие Национального авиационного университета, сообщил 23 декабря ресурс «Информатор».

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что девятиэтажное здание заполнено дымом. Около 300 студентов были эвакуированы, никто не пострадал.

В ходе обследования дома, пожарные обнаружили источник возгорания в подсобном помещении на первом этаже. Огонь был потушен.

Студентов временно отправили в другие корпуса общежитий. Всего в ликвидации ЧП было задействовано 35 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в городе Старобельск загорелось здание психоневрологического интерната. Погибли четыре человека.

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