Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM Вечером 22 декабря в столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

К моменту прибытия первых расчётов горели две квартиры, огонь переходил на крышу здания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В его ликвидации приняли участие 24 пожарных, которые задействовали восемь единиц техники. Потушить возгорание им удалось к 22 часам — выгорело 150 квадратных метров.

«На месте пожара было обнаружено тело женщины 1975 г.р., мужчина 1981 г.р. передан врачам скорой медицинской помощи», — отметили в управлении.

Из дома также были эвакуированы десять человек. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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