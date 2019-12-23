Магадан, Магаданская область, , 08:50 — REGNUM Магаданские судебные приставы с января по ноябрь 2019 года не выпустили за границу более 17 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ выписано более 17 тыс, полторы из которых — на должников по алиментам.

Запрет применяется в случае накопления задолженности в размере, превышающем 30 тыс. рублей, в ряде случаев достаточно долга в 10 тыс. рублей.

А вот снять ограничения можно после уплаты долга в течение 1−3 рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, более 70 тыс. жителей Татарии накопили долги, которые не позволяют выехать из страны.