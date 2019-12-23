Благовещенск, , 08:48 — REGNUM Успешно завершилась операция по поиску заблудившегося в полях мужчины в Ивановском районе Приамурья: пострадавшего в состоянии сильного переохлаждения доставили в медицинское учреждение.

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Мужчина направился пешком из села Успеновка в село Вознесеновка, но по пути, уже в тёмное время, свернул не на ту дорогу и заблудился. Позвонив в МЧС, он не мог объяснить, где он находится, после чего в его телефоне села батарея. На поиски оперативно выехали полиция и пожарные и в районе полуночи обнаружили его посреди поля в трёх км от Успеновки, пишет «АмурИнфо».

У мужчины диагностировали общее переохлаждение и обморожения ступней ног второй степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области десятилетний ребёнок отправился с разрешения матери к своей бабушке в другое село, не застав её дома, пошёл обратно, но в лесу заблудился и умер от переохлаждения.