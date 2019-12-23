Галькайо, , 08:25 — REGNUM Возле отеля в Галькайо в районе Мудуг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере семь мирных жителей, а десятки человек получили ранения. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

В соответствии с заявлением, в субботу, 21 декабря, водитель начиненного взрывчаткой автомобиля не смог въехать в гостиничный комплекс и вместо этого протаранил военный пикап, припаркованный снаружи отеля в качестве барьера, в результате чего произошел взрыв.

«На сегодняшний день нам известно о семи погибших, в основном это мирные жители, но их число может возрасти, — заявил майор Али Умар. — Более десятка получили ранения, в основном сомалийские военнослужащие».

Медик в больнице Галькайо сообщил, что в результате взрыва поступило более 30 раненых.

По информации журналистов агентства, в атаке подозревают исламистскую военизированную группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая пытается свергнуть центральное правительство страны и борется за то, чтобы захватить власть и создать государство, основанное на строгой интерпретации исламского права. В настоящее время группа контролирует небольшие участки региона Мудуг, отмечают репортеры.