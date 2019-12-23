Тегусигальпа, , 08:19 — REGNUM Противостояние конкурирующих банд в Гондурасе привело к гибели 19 человек, содержавшихся в тюрьме города Ла-Сейба, сообщает 22 декабря газета La Prensa.

Как стало известно, конфликт между заключенными разгорелся в тюремной столовой, жертвами массовых беспорядков стали по меньшей мере 19 человек. Позже радиостанция La Voz de Honduras опубликовало имена погибших. Конфликт произошел в результате выяснения отношений между различными криминальными группами.

Напомним, в прошлый вторник, 17 декабря, власти Гондураса объявили чрезвычайной ситуации в исправительных учреждениях страны и привлекли к охране правопорядка в тюрьмах вооруженные силы страны. Убийство 19 человек стало второй за три дня массовой гибелью заключенных в Гондурасе.