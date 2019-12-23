Санкт-Петербург, , 08:18 — REGNUM В Петербурге разыскивают мужчину, который неправомерно применил травматический пистолет в бытовом конфликте и ранил человека в шею. По имеющимся данным, причиной конфликта стал отказ оппонента оплатить проезд в автобусе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 декабря в 19:15 полиции Калининского района стало известно о стрельбе у дома 19 по улице Вавиловых.

Неизвестный мужчина выстрелил другому в шею и скрылся. Раненый был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника», — отметили в Главке МВД.

По данным СМИ, конфликт возник в автобусе. Мужчина, впоследствии получивший ранение, отказался заплатить за проезд. Другой пассажир предъявил ему претензию и предложил вместе выйти из автобуса для разговора. Беседа не сложилась, в ход пошло оружие. Раненого заметил проезжавший автомобилист и вызвал полицию и скорую помощь.