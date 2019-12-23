Самара, , 08:23 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Самаре. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ЧП произошло рано утром 23 декабря в квартире дома по ул. Чернореченской в Ленинском районе.

Сообщается, что, к счастью, погибших нет. 43-летнего мужчину и 34-летнюю женщину доставили в самарскую ОКБ им. В. Д. Середавина. Мальчиков семи и двух лет госпитализировали в самарскую ДКБ № 1 им. Н. Н. Ивановой .

Отмечается, что сейчас угрозы их жизни нет.

По словам спасателей, причиной происшествия стала поломка вытяжной системы газового оборудования.

В настоящее время сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего.

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