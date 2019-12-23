Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM На Камчатке житель Вилючинска подозревается в убийстве молодой жены. С момента их свадьбы до дня убийства прошло 9 дней. Причиной убийства, по предварительным данным, стала ревность новобрачной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

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Конфликт молодоженов начался после того, как молодая жена обнаружила в телефоне у мужа переписку с другой женщиной. В ходе ссоры молодой муж взял электропровод и задушил супругу. Это произошло 17 декабря. Свадьбу молодые сыграли 8 декабря. 21 декабря убийца попытался избавиться от тела. Но около озера Вилюй он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Погибшей было 27 лет, её мужу и убийце сейчас 37 лет.

У женщины остался 7-летний ребёнок.

Задержанный арестован и помещен в ИВС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пьяный отец, отмечая рождение дочери, застрелил малолетнего сына из охотничьего ружья, на которое у него не было разрешения.