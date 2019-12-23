Владивосток, , 08:36 — REGNUM Житель Находки, подозреваемый в разбойном нападении на офис Сбербанка, по решению суда заключен под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Следователи продолжают расследование дерзкого ограбления филиала Сбербанка в Находке, которое случилось 9 декабря, когда мужчина в маске и с оружием в руках похитил около 6 млн рублей.

«Судом города Находки Приморского края избрана мера пресечения гражданину, подозреваемому в разбойном нападении на сотрудников отделения банка. Расследование продолжается,» — сказано в сообщении.

47-летнего мужчину задержали 20 декабря в аэропорту Владивостока. При нём находилась часть похищенной суммы. Его подозревают в нападении на офис Сбербанка в Находке. По месту жительства подозреваемого и в принадлежащем ему гараже обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой), санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке неизвестный ворвался в офис Сбербанка, где под угрозой оружия заставил сотрудников кредитной организации передать ему наличные деньги.