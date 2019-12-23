Ижевск, , 08:02 — REGNUM В связи с повреждение водопровода диаметром 300 м в Ижевске без воды остались семь многоквартирных домов. Авария произошла накануне поздно вечером, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Ремонтные работы проводит бригада Ижводоканала в районе дома №107 по улице Ворошилова. Планируется, что авария будет устранена к вечеру 23 декабря.

В то же время, согласно оперативным данным ООО «Удмуртские коммунальные системы», в этом же районе без горячей воды остались 17 многоквартирных домов и два детских сада. Плановый срок включения горячей воды указан в 17:00 по местному времени 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на теплосетях в Ижевске произошла в самом начале отопительного сезона. Утром 27 сентября в Ижевске произошел порыв магистрального трубопровода на улице 50 лет Пионерии. В результате без тепла остались 62 дома и 10 социальных учреждений.