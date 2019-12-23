Петропавловск-Камчатский, , 08:10 — REGNUM 16-летний житель Камчатки попросил лишить его отца родительских прав. Подросток обратился в прокуратуру. Ведомство от имени несовершеннолетнего обратилось с иском в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

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Житель региона 42 лет, злоупотребляет спиртными напитками. Из-за этого несколько лет назад его жена с двумя детьми ушла от него. Но позже мама умерла. Старший брат уже достиг совершеннолетия. Знакомые нашли отца с тем, чтобы он взял на себя обязанности по воспитанию младшего сына. Но он продолжал пить, обязанности по воспитанию сына не исполнял и не исполняет. Опеку над мальчиком оформил старший брат, не имеющий собственного жилья.

Сам отец заявил сотрудникам прокуратуры, что не возражает против лишения его родительских прав. 16-летний подросток учится в техникуме. Преподаватели характеризуют его очень положительно — он успешно осваивает профессию, получает стипендию и очень старается стать самостоятельным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пьяный отец, отмечая рождение дочери, застрелил из охотничьего ружья сына. В момент трагедии в квартире находился младший сын. Разрешения на ружьё у отца не было. Возбуждено уголовное дело.