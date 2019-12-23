Якутск, , 07:23 — REGNUM В Якутии в Верхневилюйском районе осудили женщину убившую своего сожителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В селе Верхневилюйск в сентябре 2019 года между сожителями, которые накануне устроили застолье, произошёл конфликт, в ходе которого подсудимая два раза ножом ударила мужчину по ноге. Из-за обильной кровопотери сожитель скончался на месте.

Подсудимая вину признала, суд назначил ей наказание в виде пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге осудили к штрафу в 50 тыс. рублей женщину за убийство насильника.