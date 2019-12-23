Якутск, , 07:41 — REGNUM Дальнейшая карьера депутата Госсобрания Якутии Виктора Лебедева, которого обвиняет потерпевший подчинённый в нанесении побоев, в должности гендиректора «Саханефтегазсбыта» под вопросом — всё решится после заключения проверки следственного комитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заявление главы республики Айсена Николаева в ходе пресс-конференции 23 декабря.

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«Никаких процессуальных мер по отстранению до того, как появится официальное решение следкома, я принимать не буду. Решение по итогам предварительной проверки будет известно в эти дни. Если надо — отстраню. Если не надо — не отстраню», — озвучил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпион мира и России по вольной борьбе, депутат и директор «Саханефтегазсбыта» Виктор Лебедев в ходе конфликта в офисе несколько раз ударил замдиректора предприятия по товарам Владимира Стрижака.