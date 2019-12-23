Киев, , 07:00 — REGNUM Нарушения требований пожарной безопасности стало причиной пожара в психо-неврологическом интернате Луганской области Украины. Об инциденте, унесшем жизни четырех человек, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции региона.

Сообщается, что при пожаре в городе Старобельске погибли четыре человека, еще трое пострадавших были доставлены в медучреждение. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Источником возгорания, по словам экспертов, стала одна из палат интерната. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности, а также служебная халатность.

Напомним, 4 декабря жертвами пожара в одном из колледжей Одессы стали 16 человек.