Владивосток, , 07:33 — REGNUM Судом установлено, что «Первое коллекторское бюро» нарушило права и законные интересы жителя Приморья, являющегося банкротом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Приморью.

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Взыскатель, заведомо зная, что должник признан банкротом, настойчиво звонил гражданину с предложениями вернуть задолженность. Гражданин обратился с заявлением в УФССП о неправомерных действиях взыскателя. В соответствии с законом факт признания банкротом исключает взаимодействие коллекторских организаций с должниками посредством телефонных переговоров. Однако, владея данной информацией, работники НАО «ПКБ» продолжали настойчиво звонить гражданину с требованием погасить задолженность, что является прямым нарушением его прав.

Суд признал вину юридического лица и назначил ему административный штраф в размере 70 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, навязчивых коллекторов наказали в Прикамье: им не простили психологическое давление на должника.