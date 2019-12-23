Алдан, Якутия, , 07:31 — REGNUM По требованию прокуратуры Якутии женщине возместили траты на покупку жизненно-важных лекарств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По информации пресс-службы прокуратура Алданского района, прокурор провёл проверку и установил, что женщина имела тяжёлое заболевание, а соответственно и права по обеспечению бесплатным жизненно-необходимым лекарственным препаратом.

Но в течение двух с лишним месяцев ей препараты не выдавались, поэтому приходилось закупать лекарства самостоятельно.

Суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования прокурора района в полном объёме — 539 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Деньги выплачены в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 56-летний инвалид третьей группы с диагнозом «ишемическая болезнь сердца» с июня не получал жизненно необходимых лекарств и обратился в прокуратуру.