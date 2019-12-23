Чанчунь, Китай, , 06:22 — REGNUM Количество жертв падения с обрыва автобуса на северо-востоке Китая увеличилось до шести, сообщает агентство Синьхуа.

В результате падение пассажирского автобуса с 39 пассажирами на замерзшую реку близ города Тунхуа в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, погибло шесть человек. При этом, причины происшествия пока еще не выяснены.

Междугородний автобус дальнего следования двигался из столицы провинции Ляонин города Шэньяна до столицы провинции Цзилинь города Чанчуня, когда внезапно он съехал с дороги в городе Тухнуа в 9:43 по местному времени 21 декабря. В результате падения он частично погрузился в воду.

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