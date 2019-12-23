Ханчжоу, Китай, , 06:17 — REGNUM В общей сложности 11 человек были спасены и еще семеро числятся пропавшими без вести в результате крушения рыбацкой лодки в море близ провинции Чжэцзян, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

По данным департамента сельского хозяйства провинции, рыбацкая лодка затонула в 180 милях к востоку от города Чжоушань в 20:00 по местному времени 21 декабря. Одиннадцать человек удалось спасти, однако еще семеро числятся пропавшими без вести. В общей сложности 26 кораблей было направлено на проведение поисково-спасательной операции. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате кораблекрушения на востоке КНР в начале декабря без вести пропали четыре рыбка.

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