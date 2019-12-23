Владивосток, , 07:02 — REGNUM Гибель 13-летнего подростка произошла на станции Гайдамак во Владивостоке, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВЖД.

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Игнорируя предупреждающие знаки о высоком напряжении, подросток забрался на крышу вагона, где от контактной сети, имеющей рабочее напряжение 27 тысяч вольт, получил смертельный удар током. Руководство Дальневосточной железной дороги обращается к родителям, чтобы они объясняли детям степень опасности нахождения на территории объектов железнодорожной инфраструктуры.

«Необходимо, чтобы до каждого ребёнка дошла мысль: железная дорога — не место для игр. Особое внимание необходимо уделить вопросам опасности контактной сети, проходящей над железной дорогой. Чтобы получить серьёзную травму, не обязательно касаться проводов, достаточно приблизиться к ним на расстояние двух метров. Железная дорога — не место для развлечений!», — предупреждают специалисты.

С начала 2019 года это уже третий случай смертельного травмирования подростков на путях ДВЖД. В 2018 году было зафиксировано шесть подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, прошло чуть больше месяца, как в Приамурье на железнодорожной станции Завитая школьник получил удар током во время нахождения на крыше вагона.