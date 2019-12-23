Якутск, , 06:17 — REGNUM В транспортную прокуратуру Якутии обратился генеральный директор аэропорта «Якутск» с заявлением о незаконном строительстве на приаэродромной территории.

ООО"Торговый дом «Исток» начало капитальное строительство на приаэродромной территории аэропорта. Выяснилось, что возведение объекта — незаконно. Никаких документов от Росавиации на этот счёт нет, пишет KP.RU.

Прокуратура направила иск в суд о запрете строительства до получения соответствующего разрешения. Исковое заявление было удовлетворено. Решение в законную силу не вступило.