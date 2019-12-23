Хабаровск, , 06:54 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю завершило расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Под суд пойдёт бизнесмен, получивший 12,7 млн рублей за заключение субподрядных договоров и поставки оборудования при реконструкции аэропорта в Амурской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следствием установлено, что обвиняемый получил 12,7 млн рублей от директора другой коммерческой структуры за создание преференциальных условий при реконструкции аэропорта Экимчан в Приамурье. Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии врач за взятку выдала больничный арестанту СИЗО. Врач осуждена за служебных подлог и получение взятки.