Гуанчжоу, Китай, , 06:07 — REGNUM Шестеро человек погибли в результате пожара в жилом доме в городке Гучжэнь близ города Чжуншань провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 2:03 по местному времени 21 декабря, сообщили в местном пожарном департаменте. Пожар разгорелся в жилом здании на улице Цзиньнань. Его удалось потушить к 3:00 по местному времени того же дня, шесть человек погибли. Расследование причин произошедшего продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабрь произошёл пожар в жилом многоэтажном доме в городе Шэньэян на северо-востоке Поднебесной, пострадавших не было.

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