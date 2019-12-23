Жатай, Якутия, , 06:09 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дела на владельца «резиновой» квартиры — он прописал два десятка мигрантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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По информации ведомства, 53-летний житель посёлка Жатай за деньги фиктивно прописал у себя в квартире 21 гражданина ближнего зарубежья. На его жилплощади они не проживали и где находятся, он не знал. Теперь его ждёт суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининском районе Челябинска женщина осуждена за незаконную прописку пяти иностранцев. Ей дали условный срок.