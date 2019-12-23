Благовещенск, , 06:05 — REGNUM Из-за прорыва теплотрассы на улице Студенческой в Благовещенске, без тепла осталась школа № 28 и пять жилых домов.

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Коммунальная авария произошла утром, 23 декабря, её устранением занимаются ремонтные службы «Амуртеплосервиса». Прокуратура проводит проверку, пишет АмурИнфо.

Как сообщало ИА REGNUM, после крупной коммунальной аварии, в результате которой город Оха на Сахалине остался без тепла, отопление восстановлено, но люди продолжают мёрзнуть.