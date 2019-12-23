Дальнегорск, Приморский край, , 05:42 — REGNUM В Дальнегорске правоохранительные органы расследуют происшествие, в результате которого депутат городской думы получил заряд дроби ниже спины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Дальнегорска активно обсуждают событие, произошедшее в ночь на воскресенье возле одного из увеселительных заведений города, где в результате стрельбы пострадало четыре человека.

Пользователи сетей пишут, что обширное огнестрельное ранение дробью ниже спины получил Тимур Бражников, депутат городской думы, избранный от «Единой России». Следователи изучают все обстоятельства дела, однако пользователи сетей высказывают мнение, что ранение связано с конфликтом многолетней давности.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» выразила удовлетворение вердиктом, который вынесли присяжные по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска.