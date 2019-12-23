Хабаровск, , 05:27 — REGNUM Самое глупое ограбление 2019 года совершено в Хабаровске. Горожанин 21 года похитил из цветочного магазина плюшевого мишку и декоративное японское дерево — бонсай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

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Преступника задержали благодаря записям видеокамер. Он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске женщина с пистолетом ограбила контору микрозаймов. Добычей разбойницы стали 90 тыс. рублей. Полиция разыскивает преступницу.