Биробиджан, , 05:17 — REGNUM В пассажирском терминале пункта пропуска «Нижнеленинское» в ручной клади пассажиров, следовавших из КНР, были обнаружены запрещённые к ввозу готовые мясопродукты и колбасные изделия общим весом 3,18 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

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По данному факту государственными инспекторами Управления Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол и вынесено постановление о наложении штрафа. Опасения инспекторов касаются возможности ввоза таким образом животноводческой продукции, которая может быть заражена вирусными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, массовым отстрелом диких кабанов власти Приамурья предполагают снизить заболеваемость свиней африканской чумой.