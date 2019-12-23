Хабаровск, , 05:13 — REGNUM В Хабаровске вооруженная пистолетом женщина ограбила контору микрозаймов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

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Преступница, вооружённая пистолетом, вошла в офис микрофинансовой организации «Дом денег» в Хабаровске. Угрожая оружием, потребовала у сотрудницы деньги. Женщина отдала ей всё, что было в кассе — 90 тыс. рублей. Разглядеть лицо нападавшей она не смогла.

В настоящее время полиция разыскивает разбойницу. Возбуждено уголовное дело по ст. «Разбой». Выяснить, боевой был пистолет или «пугач» пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье задержан подозреваемый в ограблении Сбербанка в городе Находка. Его задержали в аэропорту. Когда он пытался улететь в Москву.