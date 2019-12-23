Петропавловск-Камчатский, , 04:51 — REGNUM Трём пострадавшим пассажирам автобуса, перевернувшегося в Елизовском районе Камчатского края, оказана первая помощь. Об этом сообщает региональный главк МВД.

«Всего в ДТП пострадали три человека, две женщины из поселка Ключи и одна из Усть-Камчатска», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.

Ранее на сайте правительства региона сообщалось, что 23 декабря один человек пострадал в результате аварии автобуса в Елизовском районе Камчатки.

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