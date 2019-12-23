Петропавловск-Камчатский, 23 декабря 2019, 04:51 — REGNUM Трём пострадавшим пассажирам автобуса, перевернувшегося в Елизовском районе Камчатского края, оказана первая помощь. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Также сообщается, что пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.
Ранее на сайте правительства региона сообщалось, что 23 декабря один человек пострадал в результате аварии автобуса в Елизовском районе Камчатки.
Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке автобус с 21 пассажиром перевернулся