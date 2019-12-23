23 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 04:48 — REGNUM Прошедшие выходные не обошлись без крупных ЧП в России. В Уфе 22 декабря 2019 года загорелись площади опытного завода Нефтехима. Жертв удалось избежать, но огонь повредил около 2 тыс. кв. м площадей одного из старейших предприятий Башкирии. ИА REGNUM провело анализ ситуации на предприятие-погорельце и выяснило, что три года подряд (с 2015 по 2017-й) ГУ МЧС по Башкирии уже выносило в его адрес предписания «по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности».

Пожар на заводе в Уфе ГУ МЧС по Башкирии

О ЧП

По данным ГУ МЧС по Башкирии, ранним утром 22 декабря 2019 года на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на промышленном предприятии на улице Инициативная. Горело трёхэтажное производственное здание АО «Опытный завод Нефтехим». К моменту прибытия пожарных расчётов была угроза «распространения на другие производственные здания». Жилых строений поблизости не было, жертв и погибших также удалось избежать.

В ведомстве уточнили, что горели легковоспламеняющиеся жидкости. Спустя около пяти часов с момента сообщения стало известно о локализации пожара, а позднее и о ликвидации открытого горения. На объекте работал оперативный штаб во главе с начальником ведомства Маратом Латыповым. Лаборатории Роспотребнадзора взяли отбор «проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» и превышений ПДК не зафиксировали. По факту ЧП идёт проверка, работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС РФ.

Открытое горение на АО «Опытный завод Нефтехим» ликвидировано 02.mchs.gov.ru

О предприятии

Предприятие было создано при научно-исследовательском институте нефтехимических производств в 1970 году. Оно являлось опытной базой для отработки технических процессов, которые создавал институт в химической сфере. Вот уже свыше 40 лет предприятие не только разрабатывает, внедряет, но и производит химические реагенты, которые используются при переработке газа, нефти, их транспортировке и добыче.

По данным с сайта, АО «Опытный завод Нефтехим» имеет собственный производственный цех, ремонтно-механический цех, транспортный парк. По данным из открытых источников, на заводе работают около 250 человек. Среди партнёров компании — «Татнефть», «Башнефть» и другие крупные нефтедобытчики. Директор завода с 2010 года — Георгий Халиуллин, уставный капитал — 855 тыс. рублей.

АО имеет также доли в нескольких юрлицах, в их числе — ООО «Опытный завод нефтехим-сервис», созданное в 1999 году, ООО «Торговый дом опытный завод нефтехим» и ООО «Пегас логистика».

АО «Опытный завод Нефтехим». География работ Sozneftehim.ru

О проверках и нарушениях

Завод был фигурантов свыше 20 плановых и внеплановых проверок разных ведомств за последние годы. И далеко не все завершались без выявленных нарушений. Так, в 2015, 2016 и 2017 годах ГУ МЧС по Башкирии выявляло нарушения норм пожарной безопасности.

Осенью 2015 года ведомство провело проверку выполнения требований пожарной безопасности на улице Инициативная, 14 в Уфе. Её результатом стало предписание №1376/1/815 от 16 октября 2015 года «по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности». Подробности нарушений неизвестны, но ровно через год ГУ МЧС снова проверило предприятие и опять было выявлено «нарушение обязательных для исполнения требований пожарной безопасности» и составлен административный протокол.

Внеплановая проверка прошла и осенью 2017 года ‑ и снова нарушения. В опытно-экспериментальном цехе — «не смонтирована автоматическая установка пожаротушения», в насосной №1, 2 — аналогичная ситуация, а также «противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями используются для складирования материалов и тары». Завод снова получил административный протокол и предписание.

За последние годы к предприятию были претензии и от других ведомств. Так управление Роспотребнадзора по РБ проверило завод в апреле 2019 года и отметило, что есть нарушения «санитарно-эпидемиологических требований», но их подробности в базе Генпрокуратуры не раскрываются.

Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору в декабре 2019 года также провёл проверку подведомственного АО комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственных культур в Аскинском районе республики и обнаружил, что «местами не полностью заполнены сварочные швы, не отбит шлак от сварочных швов», «в монтажных болтах металлоконструкций не везде установлены контргайки», «строительная площадка организована с отступлением от стройгенплана (отсутствует ограждение строительной площадки, временные здания и сооружения расположены в другом месте, отсутствуют дорожные знаки)».

Были на заводе нарушения и в более ранние периоды.