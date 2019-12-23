Благовещенск, , 05:11 — REGNUM В Благовещенске автомобиль врезался в стену жилого дома. Происшествие случилось в ночь на 22 декабря на улице Заводской в Благовещенске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Благовещенска жители активно обсуждают происшествие, в результате которого легковой автомобиль, потеряв управление, врезался в стену частного жилого дома, частично оказавшись внутри жилья.

Комментаторы сопереживают жителям этого дома, получившим «подарок» под самый Новый год. О пострадавших информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве грузовой автомобиль КамАЗ протаранил фасад здания. Предполагается, что водитель не справился с управлением.