Хабаровск, , 04:55 — REGNUM У жителя Хабаровска, застрелившего из ружья сына, не было разрешительных документов на охотничье ружьё, ставшее причиной трагедии. На мужчину заведено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю.

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Установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. Также у него отсутствует разрешение на охотничье ружьё. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пьяный отец, отмечая рождение дочери, застрелил из ружья малолетнего сына. Ребёнок умер сразу после того, как его доставили в больницу. В момент трагедии в квартире находился младший сын.