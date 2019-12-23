Хабаровск, , 04:43 — REGNUM Пьяный житель Хабаровска отмечая рождение дочери, застрелил из охотничьего ружья сына.

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Трагедия произошла в одном из микрорайонов Хабаровска, Гаровке-2. Отец, как выяснило у очевидцев ИА ДВ-Новости, пытался доставить раненного ребёнка в больницу, в отделение скорой помощи.

Трагедия произошла в разгар веселья, когда пьяный отец устроил баловство с охотничьим ружьём. В квартире в это время находился ещё и младший сын. Раненный мальчик умер сразу же после того, как его занесли в отделение больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане полиция задержала насильника-педофила. Его подозревают в истязаниях девочки.