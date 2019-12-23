Хасанский район, , 04:12 — REGNUM Происшествие случилось в Хасанском районе Приморья в устье реки Амба, где расположились для подлёдного лова рыбы десятки рыбаков.

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Драка началась после того, как рыбаки попытались остановить движение катера на воздушной подушке, который выполнял неадекватные манёвры, угрожающие жизни и здоровью рыбаков. Оказалось, что водитель катера был пьян, прислушиваться к мнению окружающих не хотел, чем и спровоцировал драку, в которую последовательно втянулось несколько десятков мужчин, пишет NationNews.

Как сообщало ИА REGNUM, провалившегося в полынью рыбака смогли спасти спасатели в Приморье: помощь подоспела вовремя.