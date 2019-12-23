Петропавловск-Камчатский, , 04:03 — REGNUM Пассажирский автобус с двумя десятками пассажиров перевернулся на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В салоне находились 21 человек. Один пассажир пострадал и доставлен в медицинское учреждение. На месте работают спасатели и ГИБДД. Инцидент произошел в Елизовском районе полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, в страшном ДТП под Хабаровском погибли в начале декабря 2019 года два человека. На обледенелой трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Еще три пассажира получили травмы различной степени тяжести.