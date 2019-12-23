Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 03:42 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре из-за аномальных морозов отменили занятия в начальных классах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Температура воздуха в городе Юности сегодня ниже 30 градусов, такие морозы продержаться всю неделю, до 29 декабря. Уроки старших классов, начиная с пятого, будут проходить в обычном режиме. Учителя начальных классов будут работать. Такое решение приняло управление образования города.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме ожидают очень морозный январь. Возможны сильные ветры и морозы.