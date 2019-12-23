Чугуевский район, , 03:00 — REGNUM В Приморье специалисты готовят к операции раненую и истощённую рысь, которая ранее вышла к людям в поисках пищи.

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Из-за ранения лапы, рысь не могла охотиться, и зашла в село Чугуевка, где попыталась поймать небольшую собаку, чтобы утолить голод, а потом забралась в сарай одного из дворов. Там её и обнаружили сельские жители. Они позвонили в охотнадзор, откуда информация поступила также в межрегиональную общественную организацию «Центр «Тигр», пишет ИА PrimaMedia.

В субботу, 21 декабря, рысь в состоянии стресса привезли на реабилитацию в посёлок Алексеевка Надеждинского района, где находится центр.

«Операцию планируем делать во вторник, сначала нужно стабилизировать состояние рыси. У неё — серьезная травма передней лапы и крайняя степень истощения. Несмотря на стресс, она уже начала есть», — рассказал директор центра Виктор Кузьменко.

Как сообщало ИА REGNUM, на лечение и адаптацию в приморский центр «Тигр» доставлен второй даурский журавль.