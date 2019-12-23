Дальнегорск, Приморский край, , 02:37 — REGNUM В Приморье мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья возле ресторана, есть раненые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю.

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Происшествие случилось в городе Дальнегорске в ночь с субботы на воскресенье, 21−22 декабря. После конфликта между посетителями увеселительного заведения, один из мужчин достал ружьё и открыл огонь, в результате чего было ранено четыре местных жителя.

В рамках доследственной проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве житель Подмосковья совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего два сотрудника погибли ещё несколько человек были ранены.