Москва, , 01:45 — REGNUM Московского тракториста подозревают в убийстве рабочих по неосторожности. Испугавшись, мужчина спрятал их тела в канализационном колодце, сообщает 22 декабря Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, трагедия произошла на 22 декабря на Калужском шоссе в Новой Москве, где дорожные работы выполняли двое рабочих. Предположительно, находившийся за рулем трактора с ковшом машинист, нанес им несовместимые с жизнью травмы, от которых оба скончались на месте. Между тем тракторист решил спрятать их тела в ближайшем канализационном колодце.

Вышедшие на следующую смену рабочие не обнаружили напарников и отправились на их поиски. Вскоре их тела были обнаружены. Сообщается, что подозреваемый задержан полицией.