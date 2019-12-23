Казань, , 01:11 — REGNUM В Татарии проводят проверку по факту участия школьников в тактико-строевых занятиях с личным составом подразделения МВД республики по Тукаевскому району. В ходе проверки будут дана оценка управленческим решениям руководства отдела, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по региону.

Уточняется, что в ходе проведения занятий по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ». Перед началом занятий и руководство школы, и учащиеся были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.

«Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — заверили в ведомстве.

Однако проверка проводится в связи с тем, что участие гражданских лиц и сами занятия не были согласованы с руководством МВД по республике. По итогам проверки виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, ранее в соцсетях распространилась видеозапись, которая якобы демонстрирует «учения», где школьников попросили нападать на правоохранителей со щитами. Полицейских же, отмечает публикатор в комментариях, просили давать отпор. По словам автора видео, запись сделана 20 декабря в Новотроицкой школе Тукаевского района.

Позднее проведение занятий с участием школьников опровергли в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве подчеркнули, что распространенная СМИ информация категорически не соответствует действительности и является ложной.

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