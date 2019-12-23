Болгар, Татария, , 00:50 — REGNUM В Спасском районе потерпели бедствие четверо рыбаков из Ульяновской области. Это произошло вблизи города Болгар, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Татарии.

По данным ведомства, из-за промоин во льду рыбаки не могли самостоятельно выбраться на берег. Им на помощь было отправлено судно на воздушной подушке «Славир-9У». Пострадавших спасли в 300 метрах от берега.

В настоящее время мужчины доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее в ГУ МЧС по Ульяновской области поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан. По данным спасателей, в 13:20 спасены 19 человек, в 14:00 на берег доставлены ещё 40 человек, а в 14:40 спасательная операция завершена — спасены 64 рыбака.