Нижний Новгород, , 00:19 — REGNUM В результате столкновение четырёх автомобилей на трассе в Борском районе погиб четырёхлетний ребёнок и восемь человек пострадали. Об этом говорится в сообщении управления МВД по региону.

Авария произошла на 26-м км автодороги Бор — деревня Валки. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus столкнулся с микроавтобусом «Газель», затем выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. «Газель» влетела в микроавтобус Ford Transit.

Погибший ребёнок был в атомобиле Hyundai.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые выходные автобус, в котором ехали 40 пассажиров, перевернулся в Балахнинском районе. Он следовал по маршруту Иваново — Дзержинск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным минздрава, всего в ДТП пострадали 25 человек, однако после осмотра госпитализация потребовалась лишь четверым пассажирам.