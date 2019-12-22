Афины , , 22:08 — REGNUM Греция готовит документы на выдачу Соединенным Штатам гражданина России Александра Винника, которого обвиняют в создании нелегальной криптобиржи. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо министра юстиции Костаса Циараса начальнику тюрьмы.

Согласно постановлению, принятому министром, установлен порядок выдачи задержанного: сначала экстрадиция во Францию, затем в США, а только после — в Россию.

Однако, в письме начальнику греческой тюрьмы министром даны иные указания, а именно «обеспечить его передачу (Винника) полицейским из США и затем России».

Адвокат задержанного Тимофей Мусатов прокомментировал эту не состыковку в документах, как изначальное намерение передать Винника сразу же в Соединенные Штаты, а французская сторона приезжать за ним и не собиралась.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам адвоката Винника, срок действия французского ордера на арест уже давно истёк, а следовательно Франция больше не намерена принимать его подзащитного. Теперь защита решает, как обжаловать принятое греческим минюстом решение.

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