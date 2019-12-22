Саратов, , 21:46 — REGNUM В Саратове просились с лейтенантом полиции Михаилом Гадеевым, погибшем при исполнении служебных обязанностей. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Присутствующий на прощальной церемонии начальник ГУ МВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной отметил мужество сотрудника правоохранительных органов, погибшего при задержании преступников.

Глава Саратова Михаил Исаев выразил слова соболезнования родственникам лейтенанта, который «ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников».

Наряду с руководством ГУ МВД России по Саратовской области и УМВД России по городу Саратову, почтить память коллеги пришли и сослуживцы Михаила Гадеева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саратове 21 декабря сотрудник патрульно-постовой службы Михаил Гадеев получил огнестрельное ранение, от которого позднее скончался в больнице от потери крови.

Лейтенант остановил двух мужчин, один из которых достал оружие и произвел выстрел. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в совершении преступления — мужчин 1979 и 1987 годов рождения. Следствие возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Лейтенант полиции Михаил Гадеев родился 12 июля 1991 года в городе Саранск Мордовии. В органах внутренних дел служил с декабря 2014 года. У него остались жена и дочь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове застрелен сотрудник полиции