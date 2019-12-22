Чикаго, США, , 21:26 — REGNUM В генеральном консульстве России в американском городе Нью-Йорк сообщили, что данных о пострадавших гражданах России при стрельбе в городе Чикаго не поступало. Об этом 22 декабря сообщается на официальной странице дипмиссии в социальной сети Twitter.

«На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В генконсульстве уточнили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в Чикаго в штате Иллинойс минимум 13 человек получили ранения. В настоящее время правоохранительными органами в связи с произошедшим задержаны два человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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