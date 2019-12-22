Лондон, , 18:32 — REGNUM В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.

Инцидент произошел в городе Кроли графства Западный Суссекс. Помимо двух убитых еще один человек получил ранения, он находится в критическом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

У убитых на теле были обнаружены множественные колотые раны. Нападение было совершено с применением ножа.

По подозрению в убийстве был задержан человек, по предварительным данным он был знаком со своими жертвами. Мотивы преступления предстоит выяснить правоохранительным органам.

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